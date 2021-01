Il Milan continua a sognare il colpo Jovic già a gennaio: Zinedine Zidane esce allo scoperto e si sbilancia sul futuro dell’attaccante

Tre giorni al ritorno in campo per il Milan di Stefano Pioli che affronterà al ‘Vigorito’ il Benevento del grande ex, Pippo Inzaghi. Dal campo al calciomercato, giungono importanti novità per uno dei grandi obiettivi in attacco del club di via Aldo Rossi. Zinedine Zidane si sbilancia sul futuro di Luka Jovic: le sue dichiarazioni.

Calciomercato, Milan-Jovic: le parole di Zidane

Non è un mistero che Luka Jovic sia tra i nomi in cima la lista di Maldini e Massara, ormai da mesi. Sin dalla scorsa estate il talento serbo, sempre più in disparte alla corte di Zidane, è stato accostato ai colori rossoneri come possibile vice Ibrahimovic. Adesso, in vista della riapertura del calciomercato di gennaio, il tecnico delle ‘Merengues’ si è sbilanciato sul futuro dell’ex Eintracht Francoforte.

Poche parole, riportate su Twitter da ‘Elchiringuito’ che allontanano il possibile addio nelle prossime settimane della punta 23enne: “Partenza di Jovic? È un calciatore del Real Madrid. Abbiamo bisogno di tutti, anche se ultimamente non ha giocato molto”.

Jovic, in questa stagione, ha collezionato 5 presenze, senza nè reti nè assist, nei soli 208′ sul rettangolo verde.