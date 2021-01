La dirigenza della Juventus è concentrata sul possibile nuovo colpo in attacco: possibile beffa all’Inter per il top player

Vivere anche il 2021 da protagonista, questo è l’obiettivo della Juventus sempre molto attiva sul fronte calciomercato. A gennaio potrebbe arrivare un rinforzo funzionale per Andrea Pirlo come vice Morata per poi pensare anche già all’estate con i numerosi top player, che si libereranno a parametro zero.

Calciomercato Juventus, beffa Inter per Aguero

Come svelato dal portale spagnolo “Don Balon” Sergio Aguero, attaccante del Manchester City, potrebbe liberarsi a parametro zero in vista della prossima stagione. Il suo contratto è in scadenza a giugno e non ci sarebbero novità importanti per quanto riguarda il suo rinnovo con il club inglese. Così a giugno potrebbe arrivare l’assalto della Juventus, in grado anche di beffare l’Inter, sempre forte sul centravanti argentino.

In pole sarebbero balzati proprio i bianconeri, pronti ad allestire un reparto offensivo di primo livello con Cristiano Ronaldo e Morata. Aguero, inoltre, è molto amico di Messi dai tempi della Nazionale argentina Under 20: il sudamericano sarebbe anche pronto per un’esperienza entusiasmante in Serie A al fianco del campione portoghese, da sempre il rivale numero uno del connazionale.

Il nome da urlo per la Juventus è proprio quello di Aguero, voglioso di una nuova avventura della sua carriera ricca di successi.