Il rapporto tra Messi e ter Stegen è compromesso e qualora l’argentino non dovesse andar via dal Barcellona, il portiere tedesco potrebbe trasferirsi in Italia

Il clima all’interno del Barcellona si fa sempre più teso, in particolare tra il capitano Leo Messi e il portiere Mrc-André ter Stegen. Il loro rapporto si è inclinato e questo ha influito su tutto l’ambiente anche per il fatto che si parla di due dei profili più influenti all’interno del club. Si prospetta un epilogo negativo per il Barcellona in cui il portiere tedesco potrebbe lasciare il club catalano, proprio a causa del cattivo rapporto con il 10 argentino.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Milan, sfuma il colpo | Ritorno vicino!

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, bomber stanco | Contatti con l’entourage

Le incomprensioni tra i due vanno avanti ormai da diverso tempo e sembrano difficilmente risanabili, anzi il rapporto si è ulteriormente aggravato durante gli allenamenti e adesso per ter Stegen si aprono nuovi scenari di mercato che lo vedrebbero lontano dalla Catalogna anche a gennaio, a meno che Messi non lasci definitivamente il Barça, dopo la telenovela estiva, e allora l’estremo difensore tedesco potrebbe risolvere i suoi problemi e rimanere in blaugrana.

Calciomercato Juventus, ter Stegen-Szczesny | Possibile scambio con il Barça

L’ipotesi più concreta porta a pensare che alla fine Messi resterà al Barcellona e che ter Stegen andrà via. I nuovi scenari di mercato lo vedrebbero in Italia, alla Juventus, al posto di Szczesny come nuovo portiere titolare del club bianconero. L’attuale portiere della Juve ha dimostrato continuità in Italia ma non è escluso un suo possibile cambio di maglia per provare una nuova esperienza, magari proprio in Spagna.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, colpo Haaland | Accetteremo le condizioni di Raiola

Lo scambio porterebbe una ventata di aria fresca tra i pali ad entrambe le squadre. E’ indubbio che ter Stegen abbia vinto più del portiere polacco, ma è altrettanto vero che Szczesny ha dimostrato di poter difendere la porta di un grande club e al Barcellona raggiungerebbe anche l’ex compagno Miralem Pjanic. Un’idea di mercato che potrebbe prendere forma qualora il sostanziale strappo tra il portiere tedesco e Messi non dovesse ricucirsi.