Fabio Paratici prepara i colpo di calciomercato per l’estate e punta tre giocatori per la Juventus di Pirlo: da cedere, però, dovrà esserci un top player

La Juventus prepara un triplo colpo di calciomercato in vista della prossima estate, che però passerà da una cessione illustre. Paratici sta preparando l’assalto che permetterebbe alla formazione di Andrea Pirlo di inserire tre innesti importanti in tre reparti diversi del campo. Il sacrificio potrebbe partire dall’addio di Paulo Dybala o in alternativa di Cristiano Ronaldo, senza dimenticare anche Bentancur.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, affare fatto | Colpo in Serie A!

Calciomercato Juventus, 90 milioni per il triplo colpo

Il primo colpo in entrata sarebbe per la difesa, provando ad anticipare il Milan per Ozan Kabak: il difensore dello Schalke 04, classe 2000, è un profilo che Maldini segue da tempo e i bianconeri vorrebbero anticipare la concorrenza. Il prezzo del cartellino si aggira intorno ai 20 milioni di euro. In secondo luogo, a centrocampo ci sarebbe la sfida all’Inter per Rodrigo De Paul: con un valore di circa 30 milioni di euro, sarà difficile vedere l’argentino lasciare l’Udinese già a gennaio, soprattutto per la cifra molto alta richiesta dalla famiglia Pozzo: per questo, quindi, a centrocampo potrebbe inserirsi a luglio il bianconero.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, carta Bernardeschi per il colpo in Bundesliga! I dettagli

Infine, in attacco il sogno resta Mauro Icardi: già accostato alla Juventus prima della cessione al PSG, l’ex Inter gradirebbe un rientro in Italia, con uno smacco morale ai nerazzurri, che tradirebbe per sposare il progetto degli eterni rivali. Beffato in questo caso anche il Milan, che sta provando a monitorare il profilo dell’argentino anche in chiave futura, per sostituire poi Ibrahimovic. Il valore del suo cartellino è di 40 milioni.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter e Juventus, addio al colpo | Sfuma l’affare!

Nel totale la Juventus dovrebbe quindi spendere 90 milioni di euro, cifra che può rientrare proprio dalla cessione di uno dei tre giocatori indicati sopra più un’aggiunta che arriverebbe dall’eventuale risparmio sull’ingaggio su di uno dei tre, soprattutto da Cristiano Ronaldo.