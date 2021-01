Il Milan continua a lavorare senza sosta per rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli per una seconda parte di stagione da protagonista

Tra pochi giorni inizierà ufficialmente la sessione invernale di calciomercato. Il Milan starebbe cercando nuovi innesti funzionali rispetto al piano tattico di Stefano Pioli per una seconda parte di stagione ancora da protagonista. In arrivo potrebbe arrivare una beffa per la società rossonera con un obiettivo di mercato che ha preferito una nuova avventura.

Calciomercato Milan, Jovic vicino al ritorno in Germania

Come svelato dal portale spagnolo “Todofichajes.net” l’attaccante del Real Madrid, Luka Jovic, sarebbe sempre più vicino al ritorno in Germania all’Eintracht Francoforte. La sua esperienza in Liga ormai sembra essere ai titoli di coda con il centravanti serbo che non ha mai inciso durante la permanenza con i “blancos”.

Ormai fuori dai piani di Zidane, Jovic potrebbe così tornare nel club che l’ha visto protagonista a livello europeo prima del suo arrivo in Spagna. Il Milan aveva sondato a lungo il suo acquisto nelle ultime settimane, ma alla fine il serbo potrebbe volare nelle prossime ore in Germania.

La società rossonera dovrebbe così virare su nuovi innesti da affidare fin da subito a Stefano Pioli per un 2021 entusiasmante dopo l’ultimo anno da incorniciare.