Maldini continua a cercare un nuovo centrale difensivo: Simakan può sfumare, l’alternativa arriva dal Chelsea di Lampard

A tre giorni dalla riapertura ufficiale del calciomercato invernale, il Milan si guarda intorno per una delle priorità per il 2021. Pioli ha bisogno di un innesto di spessore in difesa e, oltre al solito Simakan ormai da tempo sui radar rossoneri, spunta una doppia alternativa dalla Premier League: i nomi sul taccuino di Maldini.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, ecco il difensore | Torna con Ibrahimovic

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, sfuma il colpo | Ritorno vicino!

Calciomercato Milan, Chelsea su Simakan: doppia alternativa da Londra

Un nome che ormai da settimane è in testa ai dirigenti rossoneri per rinforzare la difesa di Pioli già a gennaio. Mohamed Simakan, talento francese in forza allo Strasburgo, potrebbe però finire al Chelsea. Il 20enne, secondo ‘Le1osport’, sarebbe finito nel mirino di Frank Lampard pronto a dare battaglia ai rossoneri per l’acquisto del difensore classe 2000.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Ecco dunque prospettarsi una doppia possibile alternativa proprio in casa ‘Blues’ per la retroguardia del ‘Diavolo’. Con Simakan al Chelsea, Lampard potrebbe lasciar partire Andreas Christensen. Il danese, connazionale di Kjaer, ha collezionato solo 7 presenze in stagione e la scadenza fissata al 30 giugno 2022 può facilitare l’addio già a gennaio.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Paratici ai saluti | Scippo al Milan dall’erede

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, sfida col Milan | Suggestione dal Barcellona

Il difensore, valutato circa 10 milioni, può quindi essere l’alternativa low cost a Simakan. Non è da escludere nemmeno il nome di Antonio Rudiger, ormai da tempo in uscita dal Chelsea e accostato in estate proprio al Milan: valutazione leggermente superiore, 15 milioni, per il tedesco in scadenza tra un anno e mezzo.