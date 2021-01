In difesa il prossimo colpo del Milan potrebbe essere Thiago Silva: a convincere Elliott potrebbe pensarci Ibrahimovic

Il Milan è alla ricerca di un difensore centrale, in grado di portare l’esperienza che manca alla giovane squadra di Stefano Pioli. Soprattutto col probabile ritorno in Champions League, una mano all’allenatore rossonero da parte di un leader è ben accetta: ecco perché l’ultima suggestione è quella di un difensore che ha fatto faville con la maglia del Milan, ovvero Thiago Silva. Il brasiliano è attualmente al Chelsea, dov’è approdato a parametro zero dopo essersi svincolato dal Paris Saint-Germain.

Milan, il ritorno di Thiago Silva

In caso di qualificazione in Champions League, il Milan potrebbe puntare di nuovo su Thiago Silva. A convincere Elliott, oltre al piazzamento nei primi quattro posti, anche Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese ha ormai raggiunto uno status importante tra i rossoneri ed è molto amico al difensore centrale brasiliano. I due hanno giocato insieme anche al PSG oltre che nel Milan qualche anno fa. A Thiago Silva verrebbe offerto un contratto biennale da 10 milioni di euro netti a stagione, che al lordo sarebbero circa 15 grazie al Decreto Crescita. Un bel risparmio rispetto ai classici 20 milioni.