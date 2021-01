Radja Nainggolan sembra decisamente soddisfatto per il ritorno a Cagliari. Il centrocampista belga ha parlato anche dell’Inter, sottolineando le ambizioni in Sardegna

Mesi decisamente complicati per Radja Nainggolan all’Inter, praticamente in standby. Dopo il mancato trasferimento estivo in Sardegna ora si è finalmente concretizzata la volontà del calciatore che è potuto tornare al Cagliari. Il belga ha appena parlato ai canali ufficiali del club: “Sono tornato al Cagliari con tanta voglia e entusiasmo. Ora sto bene e sono subito riuscito a inserirmi nel gruppo”.

Non manca, inoltre, una piccola stoccata anche all’Inter, per il basso minutaggio concessogli da Antonio Conte: “In nerazzurro sono stati mesi difficile per me: non ho visto il campo“. Di certo ora il Ninja aspetta di rifarsi al Cagliari e da gennaio torneremo a vederlo calcare i terreni di gioco di Serie A.