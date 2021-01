L’Atletico Madrid è alla ricerca di un terzino destro e avrebbe messo gli occhi su Davide Calabria, in forza al Milan

Il Milan finora ha disputato una grande stagione. I rossoneri sono attualmente primi in classifica in Serie A e giocheranno anche i sedicesimi di Europa League contro la Stella Rossa. Un ottimo cammino in entrambe le competizioni grazie anche all’apporto di Davide Calabria, terzino destro che finora ha mantenuto un grande rendimento.

Milan, l’Atletico Madrid su Calabria

Secondo quanto riferito dal ‘Mundo Deportivo‘, l’Atletico Madrid è alla ricerca di un terzino destro. Simeone ha perso Trippier fino a marzo per una squalifica e le condizioni di Vrsaljko non sono ottimali. Il croato va aspettato e recuperato, ma il primato in Liga non aspetta. Ecco perché i Colchoneros potrebbero tornare forte su Calabria, che garantirebbe affidabilità in fase difensiva e buona spinta in quella d’attacco. Una suggestione per l’Atletico, che deve rinforzare il lato destro anche in vista della Champions League.