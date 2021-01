Il Milan è alla ricerca di un nuovo rinforzo nel reparto offensivo: il calciomercato presenta la possibilità di acquistare Tsygankov: i dettagli dell’esclusiva di CalciomercatoNews.com

Uno degli obiettivi di Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, è quello di acquistare un nuovo esterno d’attacco. Stefano Pioli finora ha mantenuto il primo posto e il club rossonero non vorrebbe rendere vano lo sforzo del tecnico e dei suoi giocatori, allungando la rosa nel reparto offensivo. Nonostante il primato, infatti, sul mercato sono state sbagliate diverse mosse. L’obiettivo del dt rossonero è quello di ingaggiare Florian Thauvin, che si svincolerà dal Marsiglia il prossimo giugno. Ma in entrata le cose potrebbero andare diversamente.

Calciomercato Milan, proposto Tsygankov dalla Dinamo Kiev

Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di CalciomercatoNews.com, al Milan è stato proposto di acquistare Viktor Tsygankov, ala destra della Dinamo Kiev. Gli ucraini sono bottega cara, e la proposta degli intermediari è stata quella di acquistare il classe ’97, ma il club chiede ben 35 milioni di euro. Lucescu ha preso per mano la Dinamo e la sta portando a lottare per il titolo con la sua ex squadra, lo Shakhtar.

Il tecnico ha anche pensato di lasciare la Dinamo, per le minacce ricevute dai tifosi di entrambe le tifoserie. Grande spirito, gli ucraini. Il calcio è una religione, non uno sport. E’ motivo di vita e di morte, come per i calciatori della Start FC. Una squadra formata da calciatori della Dinamo Kiev e della Lokomotiv che partecipò a delle partite contro gli ufficiali nazisti negli anni della Seconda Guerra Mondiale. Per intenderci, alla cosiddetta ‘Partita della Morte’ è stato tratto il film ‘Fuga Per La Vittoria’, con Stallone e Pelé. Una partita che, secondo la leggenda, firmò la condanna a morte dei calciatori della Start FC, che vinse 5-3 contro il Flakef, squadra dei militari tedeschi. Dopodiché partirono gli arresti, le torture e le morti: “Lo sport rosso non morirà mai“. Una frase che urlò Nikolaj Trusevic, prima di essere sparato.

Verità o bugia, fa capire lo spirito che hanno gli ucraini, quelli nati a Kiev e calcisticamente nella Dinamo: Tsygankov non sarà certamente un Trusevic, ma lo spirito ‘Victoria o Muerte‘ potrebbe far comodo a un Milan che vuole tornare a vincere a ogni costo. Il giocatore nel recente passato è stato accostato anche a Inter e Roma.