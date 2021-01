Calciomercato, Vincenzo Montella scalda i motori per tornare in panchina: dalla Ligue 1 si fa avanti il Nizza, il tecnico italiano pronto a pensarci

Alla ricerca di una nuova esperienza, Vincenzo Montella è uno degli allenatori fermi al palo, in attesa di un nuovo progetto tecnico capace di rilanciare la propria carriera. L’anno scorso, sulla panchina della Fiorentina, l’ex attaccante di Roma e Sampdoria non è durato a lungo, ma dalla Francia c’è chi è pronto a dare un’altra chance al tecnico napoletano: il Nizza, che porterebbe di corsa Montella in Ligue 1.

Calciomercato, il Nizza punta Montella: il tecnico aspetta la Serie A

Il club francese, dunque, avrebbe puntato Vincenzo Montella come erede di Patrick Viera, sulla panchina dei rossoneri. L’attuale tecnico del Nizza, infatti, non sta vivendo un momento brillante e presto potrebbe salutarsi con il club della Costa Azzurra. Montella è uno dei nomi in cima alla wish-list della dirigenza francese, ma il tecnico napoletano preferirebbe restare in Italia.

D’altronde, a gennaio, le panchine girevoli nel nostro campionato potrebbero schiudere nuovi importanti scenari per Montella, ma il Nizza ha le idee chiare ed è pronta a vincere le eventuali perplessità del tecnico italiano. Il progetto dei francesi è ambizioso (economicamente e calcisticamente), sicuri come sono di riuscire ad ammaliare definitivamente l’ex allenatore della Fiorentina.