Era nell’aria da diversi giorni e ora è finalmente ufficiale. Il PSG, infatti, ha appena comunicato l’arrivo di Mauricio Pochettino sulla panchina del club. Di seguito l’annuncio e gli ultimi aggiornamenti

Mauricio Pochettino è il nuovo allenatore del PSG. Dopo l’esonero di Thomas Tuchel, la scelta del club transalpino era chiara ormai da giorni, ma ora c’è anche l’annuncio ufficiale. Il tecnico ex Tottenham approda sulla panchina del club francese. Il PSG ha appena pubblicato un comunicato per il nuovo tecnico: “Il Paris Saint-Germain è lieto di annunciare la nomina di Mauricio Pochettino come nuovo allenatore. L’argentino ha firmato un contratto con il club della capitale francese fino al 30 giugno 2022, con opzione per un anno in più”.

Calciomercato, Pochettino approda sulla panchina del PSG: è ufficiale

Ora è finalmente ufficiale l’arrivo sulla panchina francese dell’ex allenatore del Tottenham che ha fatto molto bene con il Tottenham negli anni scorsi. Il suo approdo potrebbe sconvolgere il mercato internazionale con diverse operazioni che potrebbero riguardare in particolare l’Inter e il futuro di Christian Eriksen. Di seguito il tweet con cui è stato ufficializzato l’accordo.