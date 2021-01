Calciomercato PSG, oggi è il Pochettino-day | A breve l’annuncio!

Calciomercato PSG, oggi è il giorno di Mauricio Pochettino: il tecnico argentino è al training ground di Parigi, a breve l’annuncio

Dopo tanto vociferare, ecco l’ufficialità. O meglio, a breve: Mauricio Pochettino è a Parigi, in visita al training ground del club capitolino, dove nel giro di qualche ora verrà presentato come nuovo tecnico del PSG. Il tecnico argentino subentrerà all’esonerato Tuchel, con la speranza di Leonardo che il ciclo dell’ex Tottenham sia più radioso e in linea alle linee guida della società, rispetto a quello portato avanti dall’ex allenatore del Borussia Dortmund.

Nelle prossime ore arriverà l’annuncio, mentre il club parigino è al lavoro per scrutare le migliori occasioni sul mercato. Dall’Italia, occhio alla pista Eriksen.