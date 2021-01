Il futuro di un importante calciatore dovrebbe proseguire a sorpresa nel suo attuale club. Si allontanano, infatti, le piste che portano a Inter e Juventus sul calciomercato

Georginio Wijnaldum rappresenta un’occasione decisamente appetibile a parametro zero per molti club in giro per l’Europa. Il centrocampista piace, in particolare, a Inter e Juventus, ma la strada che porta al calciatore del Liverpool sembra essere nuovamente in salita nelle ultime ore. Di seguito tutte le ultime novità sul suo futuro e sul possibile rinnovo di contratto.

Calciomercato Inter, il Liverpool verso il rinnovo di Wijnaldum: ecco le cifre

Ormai sembrava in procinto di partire e di accasarsi in un nuovo club, invece Wijnaldum potrebbe a sorpresa restare a Liverpool. Il centrocampista è una delle colonne della squadra e, secondo quanto riporta ‘todofichajes’, il club di Premier League sarebbe pronto a uno sforzo pur di trattenerlo. L’ultima offerta al calciatore è di 7 milioni di euro l’anno con un contratto quadriennale, che porterebbe la scadenza al 2025, per una spesa totale di 28 milioni di euro. Con buona pace di Inter e Juventus, la nuova proposta dovrebbe bastare e il calciatore dovrebbe alla fine siglare l’accordo definitivo nei prossimi giorni.