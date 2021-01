In casa Inter potrebbe nuovamente partire un calciatore: il Bayern Monaco è pronto al nuovo assalto da 10 milioni

La Serie A torna in campo e nel frattempo si lavora in chiave calciomercato visto che la sessione invernale sta per aprire le porte. In casa Inter potrebbe arrivare un nuovo assalto da parte del Bayern Monaco, pronto a prelevare un esterno nerazzurro mettendo sul piatto 10 milioni.

Calciomercato Inter, Bayern Monaco nuovamente su Perisic: tedeschi pronti ad accontentare le richieste

Il calciomercato invernale è pronto ad aprire i battenti e per poco meno di un mese sarà possibile effettuare trasferimenti. Nell’Inter però bisognerà stare attenti all’offensiva del Bayern Monaco. Infatti secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘Don Balon’, i campioni d’Europa starebbero puntando all’esterno croato, Ivan Perisic, tornato a Milano proprio dal prestito in Baviera

In questa stagione il numero 14 nerazzurro ha totalizzato 19 presenze tra campionato e Champions League, mettendo a segno 2 gol e 3 assist. Ma il rapporto con Antonio Conte sembrerebbe non essere dei migliori, portandolo così a valutare un nuovo addio, ma questa volta a titolo definitivo. Infatti il club tedesco sarebbe disposto ad accontentare le richieste interiste mettendo sul piatto un’offerta da 10 milioni di euro. Dunque salgono le quotazioni di un possibile ritorno al Bayern Monaco per Ivan Perisic, dove potrà tentare di vincere nuovamente la Champions League.