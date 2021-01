La Juventus è a caccia del grande colpo sul calciomercato nei prossimi mesi. I bianconeri preparano l’assalto in estate e diverse contropartite potrebbero entrare nell’affare. Ecco le ultime novità

La Juventus continua a lavorare in ottica mercato a un grande colpo a centrocampo. Uno dei nomi principali nel mirino è quello di Rodrigo De Paul. La squadra di Andrea Pirlo affronterà questa sera la sua Udinese, ma tra i due club nei prossimi mesi potrebbe partire un vero e proprio asse di mercato. Di seguito tutte le ultime novità e gli aggiornamenti sulla situazione del talento argentino che piace anche all’Inter.

Calciomercato Juventus, pronto nuovo assalto a De Paul: le contropartite

L’affare che porterebbe in estate il numero 10 a Torino potrebbe decollare nei prossimi mesi. Il colpo potrebbe vedere al suo interno l’inserimento di diverse contropartite. In primis, Daniele Rugani che potrebbe tornare a Torino dopo l’esperienza in Francia: la sua valutazione si aggira sui 15 milioni di euro. Attenzione anche al profilo del giovane Gianluca Frabotta: il terzino è valutato attorno ai 10 milioni. E non va scartata neanche l’ipotesi Nicolò Rovella, affare in chiusura per la Juventus: il centrocampista, che costa sui 10 milioni, potrebbe essere girato all’Udinese.