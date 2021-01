Arriva la decisione per Pogba: nel calciomercato estivo si scatenerà l’asta per il centrocampista del Manchester United

Il Manchester United venderà Paul Pogba la prossima estate, accettando le richieste del giocatore francese di non rinnovare il contratto. A confermarlo è il ‘Mirror’, che spiega le intenzioni dei Red Devils sull’estendere l’accordo con il campione del mondo per un altro anno: la volontà della società, però, non si sposa con quelle di Pogba.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, da Gomez a Pogba | I cinque nomi più caldi per gennaio

Una notizia che arriva dopo un periodo di calma, che ha permesso al Manchester United di tornare al secondo posto in classifica. Ora a pari punti con il Liverpool, la squadra di Solskjaer è tornata a sorridere, soprattutto dopo l’eliminazione dalla Champions League.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, avanti tutta per Pogba: colpo subito

Calciomercato Juventus, arriva la decisione su Pogba

Lo stesso Pogba, dopo due partite dalla panchina, è tornato al centro della formazione del Manchester United, giocando le ultime due sfide con Aston Villa e Wolves da titolare e per tutti i 90 minuti. Adesso, però, Solskjaer deve accettare l’inevitabile separazione, con Pogba pronto a essere ceduto a una buona cifra, così da poter recuperare quanto speso nel 2016 per riportarlo in Inghilterra dalla Juventus.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Serie A, da Emerson Palmieri a Pogba | I possibili colpi dalla Premier

Proprio in bianconero Pogba si preparerebbe a tornare, per poter accontentare le esigenze di Andrea Pirlo di aggiungere un giocatore di qualità e quantità a centrocampo e anche di Mino Raiola, che vorrebbe concretizzare un altro grande trasferimento per il suo assistito, in un ambiente nel quale ha saputo esprimersi al meglio.