Il calciomercato rossonero rischia di vedere un pilastro di Pioli lontano da Milanello: offerta in arrivo

Milan programma le prossime operazioni di In attesa di scendere in campo per l’insidiosa sfida contro il Benevento dell’ex Inzaghi, ilprogramma le prossime operazioni di calciomercato . In tal senso, la societá di via Aldo Rossi rischia di perdere uno degli intoccabili di Stefano Pioli: pronta l’offerta dalla Spagna

Calciomercato Milan, Zidane ci riprova: scambio super a giugno

Un’idea balenata nella testa di Zinedine Zidane negli ultimi mesi, pronta a tornare di grande attualità la prossima estate. Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo “Don Balon”, il Real Madrid sembrerebbe aver messo tra i colpi per giugno Theo Hernandez. Ceduto al club di Elliott nell’estate 2019 per 20 milioni di euro, la valutazione del laterale francese si è quasi triplicata.

Il Milan chiede 50 milioni per lasciar partite Theo Hernandez, cifra che Zidane non pare intenzionato a sborsare totalmente. Ecco quindi che la societá di Perez sarebbe pronta ad inserire nell’affare il cartellino di Luka Jovic, tra i nomi preferiti da mesi da Maldini per il vice Ibrahimovic.

Il serbo, valutato intorno ai 30-35 milioni, non rientra piu nei piani dei ‘Blancos’ e potrebbe favorire il ritorno a Madrid di Theo che non ha mai definitivamente chiuso la porta in faccia al Real. Situazione dunque in divenire, con la volontá del terzino rossonero decisiva in un senso o nell’altro.