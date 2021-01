Tegola in casa bianconera che, nel match contro l’Udinese, dovrà fare a meno di uno dei suoi trascinatori: nell’elenco dei convocati di Pirlo manca Alvaro Morata

“Alvaro Morata non fa parte della lista dei convocati per la partita di questa sera a causa di un risentimento muscolare alla coscia destra avvertito durante l’allenamento di ieri”. Così la società bianconera, sul proprio profilo ufficiale, ha annunciato il forfait del bomber spagnolo che nella gara contro l’Udinese non sarà a disposizione di Andrea Pirlo.