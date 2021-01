Sono appena terminate le partite delle ore 15,00 in Serie A. Ottime prestazioni per Napoli e Atalanta che vincono e convincono. La Lazio non va oltre il pareggio contro il Genoa

Dopo la vittoria dell’Inter contro il Crotone erano diverse le partite delle ore 15,00 in programma in Serie A per la 15esima giornata. Grande partita dell’Atalanta che stravince contro il Sassuolo con il punteggio di 5-1: straripante Zapata che realizza una doppietta, in gol anche Muriel, Pessina e il solito Muriel. Accorcia Chiriches per gli ospiti. A valanga anche il Napoli che vince per 1-4 con gol di Zielinski (doppietta), Lozano e Insigne; non basta Joao Pedro.

Bene anche la Roma che ottiene una grande vittoria per 1-0 contro la Sampdoria, con gol di Dzeko. Fiorentina e Bologna finiscono a reti inviolate. La Lazio si ferma al pareggio contro il Genoa: Immobile non basta, segna Destro. Super Torino in trasferta contro il Parma: in gol Singo, Izzo e Gojak. Infine, bene il Verona che batte in trasferta lo Spezia con super gol di Zaccagni. Di seguito tutti i risultati finali e la classifica.

ATALANTA-SASSUOLO 5-1

CAGLIARI-NAPOLI 1-4

FIORENTINA-BOLOGNA 0-0

GENOA-LAZIO 1-1

PARMA-TORINO 0-3

ROMA-SAMPDORIA 1-0

SPEZIA-VERONA 0-1

CLASSIFICA: Inter 36 punti; Milan* 34; Roma 30; Napoli* 28; Sassuolo 26; Atalanta 25; Juventus** 24; Verona 23; Lazio 22; Benevento 18; Sampdoria 17; Bologna 16; Udinese 15**; Fiorentina 15; Cagliari 14; Parma 12; Spezia 11; Genoa 11; Torino 11; Crotone 9.

* una partita in meno

** due partite in più