Il rinnovo di Sergio Ramos con il Real Madrid si fa sempre più complesso. In caso di addio i ‘blancos’ potrebbero bussare alla porta dell’Inter

L’elenco dei top player a scadenza di contratto il prossimo giugno è ancora molto lungo. Tanti i calciatori in attesa di risolvere in un senso o nell’altro questa situazione di stallo. In Spagna in particolar modo non c’è solo la situazione legata a Lionel Messi col Barcellona, bensì anche il futuro di Sergio Ramos, che appare più nebuloso che mai. Da diverse settimane infatti si parla del prolungamento dello storico capitano del Real Madrid che tarda ad arrivare. La situazione negli ultimi tempi è addirittura peggiorata con tanto di polemica social da parte del fratello, nonché agente, René Ramos che ha condiviso un recente sfogo. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, Skriniar erede di Sergio Ramos: suggestione estiva

Secondo quanto sottolineato dal giornalista del ‘Chiringuito’ Juanfe Sanz il Real Madrid non ha intenzione di rinnovare Sergio Ramos. Una notizia che cambierebbe completamente la situazione ai ‘blancos’ che così facendo a fine stagione dovrebbero andare a rimpiazzare il capitano con un difensore di livello internazionale. In questo senso potrebbe tornare in auge anche il profilo di Milan Skriniar, spesso accostato sia alla Liga che alla Premier League.

Lo slovacco è stato avvicinato nel tempo a Manchester City, Tottenham e più recentemente anche al Liverpool ma con Ramos in partenza la pista madrilena potrebbe prendere corpo col gradimento di Zidane. L’Inter dal canto suo comunque non cederebbe Skriniar per meno di 50 milioni di euro cash.