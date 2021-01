La Juventus potrebbe cedere Paulo Dybala nei prossimi mesi, l’attaccante argentino piace in Premier League: occhio allo scambio e alla controproposta bianconera

Il futuro di Paulo Dybala potrebbe proseguire in Inghilterra nei prossimi mesi. L’attaccante non sembra essere essenziale nelle idee di Andrea Pirlo che sembra preferirgli Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata come coppia offensiva. In più, l’inizio di stagione della Joya è stato al di sotto delle aspettative, sia per i problemi fisici che per qualche panchina di troppo. Occhio allo scenario che potrebbe concretizzarsi nei prossimi mesi.

Calciomercato Juventus, Dybala nello scambio con il Chelsea: i nomi e i dettagli

L’addio della Joya potrebbe attuarsi con la partenza in Inghilterra dove il Chelsea sembra fortemente interessato al calciatore. Per l’argentino ad un anno dalla scadenza del contratto, la valutazione si abbasserà rispetto ai 70-80 milioni di euro che sperava di ricavare la Juventus. I Blues potrebbero provare ad imbastire uno scambio. Attenzione a Timo Werner, punta tedesca arrivata in Blues con una valutazione di 50 milioni di euro. Il Chelsea spinge per lo scambio tra attaccanti, ma occhio a un altro profilo che piace maggiormente alla Juventus. Si tratta di Jorginho, mediano che potrebbe fare al caso dei bianconeri. La sua valutazione si aggira attorno ai 50 milioni di euro.