Giroud ha rilasciato un’intervista in cui parla degli obiettivi per il 2021: allontanata la Juventus

La Juventus concentrata sulla Serie A e, soprattutto, sulla Champions League. I bianconeri, però, non perdono di vista temi legati al calciomercato, con la sessione invernale ufficialmente partita. In particolare, la dirigenza starebbe pensando ad un rinforzo in attacco come vice-Morata, ma pare sfumato un possibile obiettivo dalla Premier League.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus, torna il bomber | Super scambio a giugno!

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato, salta il rinnovo | Assalto in casa Inter

Calciomercato Juventus, Giroud allontana i bianconeri: le parole dell’attaccante

La Juventus è attiva sul mercato e cerca un rinforzo per l’attacco. Il tecnico Pirlo, ieri nel post-partita con l’Udinese, si era sbilanciato su un possibile acquisto di Giroud, attaccante del Chelsea, per gennaio. Ma oggi è arrivata la risposta del centravanti. Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

In un’intervista a ‘Dauphiné Libéré’, il francese ha parlato del suo futuro: “Nel breve periodo mi vedo con i ‘Blues’. Le cose nel calcio vanno veloci e voglio mantenere la calma e concentrarmi sul campo. Il contratto scadrà il prossimo giugno, ma ho un anno di opzione. Faremo i conti alla fine, ora voglio pensare a vincere un trofeo con il Chelsea in questa stagione”.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus, addio Khedira | Annuncio di Ancelotti

Chiare le intenzioni dell’ex Arsenal, che allontana le voci su un suo possibile approdo a Torino in questa finestra di trasferimenti. Possibile comunque una partenza nel prossimo mercato estivo, vista la non titolarità nella sua squadra.

E.T.