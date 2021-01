Per il prossimo colpo in difesa l’ultima suggestione in casa Juventus è Javi Martinez, in uscita dal Bayern Monaco

La Juventus ha diversi problemi in fase difensiva. Tanti sono gli infortuni in questi primi mersi di campionato, che inducono il direttore sportivo Paratici a delle valutazioni sul mercato. Bianconeri che cercano un difensore, dunque, ma le possibilità economiche ridotte fanno preferire -soprattutto a gennaio in tempi di Covid- delle occasioni a basso costo. Magari profili di esperienza che si liberino dal proprio club, piuttosto che grossi investimento. E’ il caso di Javi Martinez.

Juventus, occasione Javi Martinez

Secondo quanto riferito da ‘Kicker‘, Javi Martinez potrebbe lasciare il Bayern Monaco già nella finestra di mercato di gennaio. Il basco non si è garantito il posto nella rosa di Flick, nonostante il gol vittoria contro il Siviglia nella Supercoppa Europea. Javi Martinez è infatti un comprimario a tutti gli effetti, avendo disputato solo 269′ in stagione in Bundesliga.

Il suo contratto scadrà nel giugno di quest’anno, ecco perché la Juventus ci pensa. Javi Martinez ha un grande palmares alle spalle e una grande esperienza nelle coppe europee, cosa che potrebbe aiutare il club bianconero. Il basco può giocare sia da mediano, sia da difensore centrale, ruolo che gli ha allungato la carriera. Compirà 33 anni il prossimo 2 settembre.