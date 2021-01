Il calciomercato è cominciato e la Juventus ripensa ad un brasiliano che da tempo piace alla società, ma ci sono diversi ostacoli

Inizia oggi ufficialmente il calciomercato invernale che potrebbe regalare colpi di scena non indifferenti in Italia. Uno dei club protagonisti è sicuramente la Juventus che sta seguendo diversi profili in Serie A come Scamacca e Rovella ma cerca anche giocatori di esperienza nel panorama europeo e spesso a gennaio si creano occasioni di mercato da cogliere in fretta.

Una di queste occasioni potrebbe arrivare dalla Spagna dove diversi veterani non rinnoveranno il proprio contratto e sono decisamente fuori dai piani tecnici di Zinedine Zidane. Uno di questi è Marcelo, perno dei blancos per tanti anni, adesso ai margini del progetto in quanto il suo contributo non è più quello di un tempo, sia in difesa che in attacco e sembra prossimo all partenza. La Juventus potrebbe entrare in gioco, magari a gennaio.

Calciomercato Juventus, Ronaldo per convincere Marcelo: ostacolo ingaggio

Il terzino brasiliano con tutta probabilità non rinnoverà il suo contratto con il Real Madrid e potrebbe proseguire gli ultimi anni di carriera in America. Tuttavia la Juventus da diverso tempo ha il desiderio di portare Marcelo in bianconero, con la speranza di ripetere la trattativa che qualche anno fa portò a Torino Cristiano Ronaldo. Il portoghese potrebbe risultare un fattore fondamentale nell’affare Marcelo, in quanto la loro amicizia è molto forte sin dai tempi in cui i due giocavano insieme e Ronaldo potrebbe convincere il brasiliano a scegliere la Juve.

Ci sono però degli ostacoli non indifferenti nella possibile riuscita della trattativa: l’ingaggio del brasiliano è lo scoglio più alto da superare. Marcelo percepisce 11,7 milioni l’anno, secondo giocatore del Real Madrid per guadagno, e questo frena la Juventus che non può permettersi un ingaggio di questa portata. Anche i 32 anni rappresentano un fattore che porta la Juve a temporeggiare nonostante l’interesse per Marcelo sia concreto. La società bianconera monitora la situazione in attesa di una mossa del Real Madrid, nella speranza di poter portare Marcelo a Torino a gennaio. Qualora non ci riuscisse, la Juventus cercherà di garantirsi il brasiliano per giugno, nella speranza che il Real Madrid abbassi la richiesta di 20 milioni di euro, cifra che attualmente non permette ai bianconeri di buttarsi a capofitto sul terzino dei blancos.