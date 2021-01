Il Milan sta cercando rinforzi: i rossoneri potrebbero puntare forte su Thomas Delaney, centrocampista di esperienza del Borussia Dortmund e compagno di nazionale di Simon Kjaer con la maglia della Danimarca

Il Milan sta cercando i rinforzi giusti per cercare il sogno scudetto anche nella seconda parte del campionato italiano di Serie A. La sessione di calciomercato si apre oggi e la dirigenza del club rossonero vorrebbe dare nuova linfa alla rosa a disposizione di Stefano Pioli.

Considerato l’infortunio di Ismael Bennacer, e i problemi di inserimento di Sandro Tonali, il Milan potrebbe rivolgere il suo sguardo a qualche centrocampista a livello europeo, oltre ovviamente alla ricerca del difensore centrale per completare il reparto arretrato.

Calciomercato Milan, Delaney del Borussia Dortmund potrebbe essere il profilo giusto

Il Milan potrebbe puntare forte su Thomas Delaney, centrocampista centrale del Borussia Dortmund. Classe 1991, il giocatore danese è compagno di nazionale di Simon Kjaer, difensore centrale della squadra allenata da Stefano Pioli.

Inoltre, Delaney è in scadenza di contratto nel 2022 e, lo scarso minutaggio che ha avuto finora, potrebbe portarlo a decidere di lasciare il club della Ruhr magari per inseguire il sogno scudetto con la maglia del Milan. Molto di questa potenziale trattativa sarà legato alle richieste per il cartellino del Borussia (circa 13 milioni di euro) che, se dovessero essere alte, potrebbero arenare il possibile arrivo dell’originario di Frederiksberg.