Prestazione da incubo di Arturo Vidal in Inter-Crotone. I tifosi hanno già scaricato l’ex Juventus e il futuro è legato a quello di Antonio Conte

È iniziato nel migliore dei modi il 2021 dell’Inter di Antonio Conte. La squadra nerazzurra ha ottenuto l’ottava vittoria consecutiva in campionato rifilando sei gol al Crotone. Sono due, però, le note negative di ieri: l’infortunio di Lukaku, che sembra meno grave del previsto e dovrebbe fargli saltare solo la Sampdoria, e soprattutto la partita di Arturo Vidal. Il centrocampista cileno è stato di gran lunga il peggiore in campo, sostituito a fine primo tempo dopo la disattenzione in occasione del gol di Zanellato e il rigore causato. L’ex Juventus tradisce ancora Conte: i tifosi sono già schierati e il suo futuro è legato a quello dell’allenatore. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Inter, tifosi contro Vidal: “È impresentabile” | Futuro legato a quello di Conte

Il pessimo rendimento del 33enne, deludente sia in campionato che in Champions League, ha spazientito i tifosi nerazzurri. “È impresentabile”, “il miglior acquisto di gennaio sarebbe la cessione di Vidal” e non solo: l’ex Juventus, Bayern e Barcellona è già stato scaricato dalla tifoseria, e il suo futuro è sempre più legato a quello di Antonio Conte.

In caso di separazione con il tecnico al termine della stagione, infatti, con ogni probabilità l’Inter si libererà anche del cileno fortemente voluto dall’allenatore pugliese. Vidal è insomma chiamato alla svolta: anche Conte l’ha rimesso in discussione e deve ora riconquistare la fiducia sul campo.

Il miglior acquisto di gennaio sarebbe la cessione di #Vidal #InterCrotone — Fabio Orlandi (@Fabio1Orlandi) January 3, 2021

#Vidal è semplicemente impresentabile#InterCrotone — Mi godo il primo Set edition (@SteNeroBlu) January 3, 2021

Lo stipendio di vidal lo deve pagare Conte è marotta solo loro potevano portare all’Inter un bidone del genere #InterCrotone — boss (@stefangaz) January 3, 2021