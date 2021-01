Il futuro del Papu Gomez sarà lontano dall’Atalanta: ancora incerta la destinazione. La Juventus torna sul giocatore e sfida l’Inter per il cartellino: proposta anche una contropartita tecnica

Il Papu Gomez si prepara a partire da Bergamo. Il capitano – che non gioca una partita ufficiale dallo scorso 16 dicembre – è ormai considerato un fuori rosa a Zingonia ed aspetta solo il trasferimento. L’argentino lascerà l’Atalanta già a gennaio, ma ancora è incerta la sua destinazione: l’Inter sembrava ad un passo dall’acquisto, ma nelle ultime ore la Juventus è tornata all’attacco e potrebbe spuntarla per Gomez.

Calciomercato, stallo tra Inter ed Atalanta per Gomez

La storia d’amore tra Gomez e l’Atalanta è ai titoli di coda. Il capitano della Dea si prepara a lasciare i nerazzurri dopo ben sette stagioni. Protagonista di 59 gol e 71 assist in 252 presenze, il numero dieci è stato il simbolo di una squadra che è arrivata a giocare per due stagioni di fila la Champions League. A far crollare il castello il rapporto con mister Gasperini: la frattura tra i due non si è ricucita e la cessione era l’unica via d’uscita.

Le pretendenti non mancano. Il Papu – che in estate aveva rifiutato un’offerta milionaria dal Qatar – dovrebbe rimanere in Serie A. Le big del calcio italiano studiano come portare a termine la trattativa con l’Atalanta. L’Inter sembrava avere in mano il giocatore: la destinazione era gradita all’argentino che sarebbe potuto rimanere vicino a Bergamo senza stravolgere i ritmi di vita della sua famiglia.

La Juventus torna su Gomez

La situazione si è però modificata nelle ultime ore. L’Inter non è infatti l’unica squadra vicina all’acquisto di Gomez. La Juventus – che si era defilata – è tornata sul giocatore e potrebbe superare la concorrenza dei nerazzurri. Le cifre sono le stesse, 10-12 milioni, ma gli ottimi rapporti tra le due società faciliterebbero l’arrivo alla fumata bianca. Il club bianconero starebbe pensando di inserire nella trattativa anche alcune contropartite tecniche: in pole il nome di Frabotta, mentre resta difficile ipotizzare uno scambio di cartellini con Bernardeschi.