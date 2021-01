La Juventus sarebbe interessata a Quagliarella come sostituto di Morata: oggi ne ha parlato Ranieri in conferenza stampa

La Juventus, dopo qualche difficoltà, vuole recuperare posizioni in Serie A e proseguire al meglio il percorso in Champions League. La società, inoltre, cerca un attaccante che possa far rifiatare Morata e a tal proposito cercherà di cogliere eventuali occasioni dal calciomercato invernale. In particolare, nelle ultime ore si sta facendo insistentemente il nome di Quagliarella, attaccante della Sampdoria. Oggi ha espresso la sua opinione a riguardo il tecnico Ranieri.

Calciomercato Juventus, le parole di Ranieri su Quagliarella

La Juventus sta cercando sul mercato un vice-Morata e avrebbe individuato in Quagliarella un possibile profilo idoneo. A proposito di questo eventuale trasferimento, ha parlato oggi nella conferenza stampa pre-match con l’Inter l’allenatore dei blucerchiati Ranieri. Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

“Ho letto della possibilità che Quagliarella vada alla Juventus. Per lui è un grande premio, a prescindere da come andrà a finire. A fine gennaio compirà 38 anni ed essere chiamato da un grande club sarà motivo di soddisfazione. Aspetteremo l’evoluzione degli eventi e vedremo”.

Il tecnico ex Roma non lascia dubbi e fa capire che affronterebbe positivamente questo possibile addio. I bianconeri si muovono, attese novità a breve.

