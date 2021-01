Antonio Conte ha parlato dopo la brutta sconfitta odierna dell’Inter contro la Sampdoria. Inevitabile un passaggio sull’inaspettato ingresso in campo di Eriksen nella ripresa e sul calciomercato

Il futuro di Christian Eriksen sembra ormai deciso, con il danese che con ogni probabilità lascerà l’Inter già durante il mercato di gennaio. Il danese, però, è stato rispolverato nel secondo tempo nella brutta sconfitta odierna dei nerazzurri contro la Sampdoria. L’ex Tottenham non è riuscito a segnare e a fare la differenza, nonostante un paio di buone punizioni a favore. Antonio Conte ha commentato la sua scelta e il mercato nel postpartita.

Calciomercato Inter, Conte parla nel postpartita: il suo pensiero su Eriksen

Antonio Conte si è soffermato ai microfoni di ‘Sky Sport’. Ecco come ha spiegato la scelta Eriksen: “Cerco di sfruttare le opzioni in base alle situazioni che si presentano”. In generale, sul mercato, invece, ha detto: “Resto a disposizione del club per quanto riguarda ogni decisione di mercato. Più di questo non posso fare. L’Inter sa i colpi che servirebbero in entrata e in uscita. I continuo a lavorare e sono a disposizione del club: ogni decisione sarà sempre condivisa”.