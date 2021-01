L’Inter continuerà ad essere protagonista anche sul fronte calciomercato: nessuna proposta in arrivo per il top player, che grana!

Da pochi giorni è partita ufficialmente la sessione invernale di calciomercato. L’Inter sarà, senza ombra di dubbio, la protagonista puntellando così la rosa a disposizione di Antonio Conte. Da monitorare, in primis, soprattutto la situazione cessioni con diversi calciatori ormai fuori dal progetto tecnico dell’allenatore leccese.

Calciomercato Inter, fase di stallo per Eriksen

Christian Eriksen è l’indiziato numero uno a lasciare la compagine nerazzurra già a partire dai prossimi giorni. Durante “Top Calcio 24” è intervenuto il giornalista Giulio Mola: “C’è un problema di ingaggio e di cartellino. Lo scorso anno è arrivato in pompa magna, trattato giustamente come un top player. Adesso, invece, sarà complicato per l’Inter liberarsene visto i costi”.

Ad ora non ci sarebbero proposte, nemmeno del Paris Saint-Germain dopo l’arrivo in panchina di Pochettino, che lo conosco molto bene dai tempi del Tottenham. Al momento la situazione è in fase di stallo con l’Inter che spera di darlo almeno in prestito per i prossimi mesi.

Eriksen vorrebbe tornare a divertirsi giocando, che è la cosa che gli manca più di tutte dopo un anno trascorso quasi completamente in panchina.