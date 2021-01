L’Inter continua a monitorare la situazione in relazione ad un possibile vice-Lukaku anche in ottica futura. In Bundesliga c’è un calciatore che per caratteristiche potrebbe far comodo

Brusca frenata per l’Inter che oggi pomeriggio ha raccolto un KO a Marassi contro la Sampdoria. Difficoltà soprattutto dal punto di vista realizzativo dove Lautaro Martinez e Sanchez hanno fallito diverse chance tra cui anche un calcio di rigore. La compagine di Conte continua quindi a denotare una leggera dipendenza dalle prodezze di Romelu Lukaku, totem insostituibile ed oggi non al 100% del punto di vista fisico. Per queste ragioni l’allenatore salentino da tempo ormai chiede a gran voce un centravanti fisico che sia in grado di far rifiatare all’occorrenza il gigante belga. Diversi i nomi low cost per gennaio, mentre a giugno si potrebbe andare su profili differenti. Tra questi spunta un’idea dalla Bundesliga. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, dalla Germania il vice Lukaku: occhi su Mateta

Il campionato tedesco potrebbe infatti offrire la chance Jean-Philippe Mateta, possente centravanti del Mainz che già ad inizio 2020 fu accostato alla Serie A e nello specifico al Napoli. Dopo i buoni numeri dello scorso campionato il francese sta replicando anche in questa stagione con ben 10 reti in 16 apparizioni tra coppa e Bundesliga. 192 centimetri per un bomber d’area di rigore che potrebbe andare perfettamente a svolgere il ruolo di vice Lukaku anche a costi non particolarmente elevati. Il contratto infatti scade nel 2023 e la dirigenza potrebbe essere predisposta a cederlo per fare cassa vista la situazione complicata.

Il Mainz infatti naviga in zona retrocessione e qualora non riuscisse a salvarsi dovrebbe giocoforza cedere i propri pezzi pregiati. Mateta dal canto suo, che piace anche al Milan per l’attacco, vorrebbe cambiare aria a caccia di una nuova esperienza dopo aver fatto tanto bene in un campionato come la Bundesliga. Il classe 1997 va dunque alla ricerca del grande salto e con una ventina di milioni l’affare potrebbe anche prendere corpo.