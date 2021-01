Possibile nuovo colpo in attacco per la Juventus. Proposto il talento in scadenza nel 2022: ecco il rinforzo per Pirlo

Da un lato il match scudetto contro il Milan, dall’altro il calciomercato. La Juventus di Andrea Pirlo si ritrova separata da un doppio binario, con diversi nomi accostati già per l’attuale sessione invernale alla squadra bianconera. In tal senso, arriva la proposta a sorpresa per l’attacco della ‘Vecchia Signora’: ecco di chi si tratta.

Calciomercato Juventus, offerto Driussi: cifre e dettagli

La Juventus è pronta a buttarsi sul mercato di gennaio, con un nome nuovo che spunta per l’attacco bianconero. Sebastian Driussi, 24 anni argentino ma di passaporto italiano, sarebbe infatti stato offerto alla società torinese.

L’esterno dello Zenit, in scadenza il 30 giugno 2022 con la squadra russa, può partire per 10-12 milioni di euro. Un colpo low cost che andrebbe a completare, da subito, il reparto avanzato juventino.

Driussi, già accostato in passato a Roma e Milan, con la maglia dello Zenit in stagione ha collezionato 17 presenze complessive, con 2 reti e 2 assist vincenti all’attivo.