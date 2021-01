Il calciomercato del Milan potrebbe infiammarsi grazie ad uno scambio con il Manchester United: può approfittarne la Juventus

Il Milan sta vivendo un periodo molto positivo in Serie A. I rossoneri sono ancora in testa alla classifica a quota 37 punti dopo 15 giornate e continuano a tenere a distanza i cugini dell’Inter, piazzati al secondo posto. La dirigenza, però, non perde di vista tematiche legate al calciomercato: potrebbe avvenire un intreccio con la Premier League, che riguarderebbe anche la Juventus.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, Conte ha deciso il suo futuro | I dettagli

Calciomercato, lo scambio Kessie-Lindelof libera Pogba per la Juve

Intreccio tra Serie A e Premier League. Il Manchester United sarebbe interessato al centrocampista del Milan Franck Kessie, il quale avrebbe una valutazione intorno ai 40 milioni di euro. Per abbassare il prezzo e facilitare l’operazione, gli inglesi potrebbero mettere sul piatto il difensore Victor Lindelof, già proposto in passato ai rossoneri.

Lo scambio riguarderebbe indirettamente anche la Juventus: i bianconeri continuano ad inseguire il sogno del ritorno di Pogba e l’eventuale acquisto dell’ivoriano da parte dei ‘Red Devils’ libererebbe il centrocampista francese, rendendo più facile il compito alla ‘Vecchia Signora’.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus, trovato il vice Cuadrado | Idea in Spagna

Suggestione di mercato che potrebbe portare novità rilevanti a breve, con Milan e Juventus che seguono molto da vicino anche possibili operazioni dall’estero.

E.T.