Il Milan è molto interessato a Sergio Ramos: Paolo Maldini lavora al super colpo, sfida alla Juventus. I dettagli

Il Milan sta disputando una stagione super e al di là della vittoria dello scudetto o di un ipotetico quarto posto, il ritorno del Diavolo in Champions League pare solo questione di tempo. Paolo Maldini sta costruendo mercato dopo mercato una squadra sempre più forte e nuovi arrivi potrebbero risultare decisivi, soprattutto per conquistare altri successi. I rossoneri sono una squadra giovane, con obiettivamente pochi elementi over 30. Giocatori d’esperienza, che hanno vinto e che possono portare alla vittoria: è il caso, per esempio, di Sergio Ramos.

Milan, i dettagli del colpo Sergio Ramos

Secondo quanto riferito dal ‘Mundo Deportivo‘, il Milan è molto interessato a Sergio Ramos. Tanto che sta monitorando attentamente la sua situazione contrattuale. Il capitano del Real Madrid non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo -e non è detto che lo faccia- e si svincolerà tra sei mesi. I rossoneri stanno pensando di ingaggiarlo, perché ‘El Gran Capitan‘ rappresenta tutto ciò che cercherebbe Paolo Maldini. Esperienza, leadership, voglia di vincere e grandi doti tecniche. Uno Zlatan Ibrahimovic spostato nel reparto arretrato, per farla breve.

Chiaro che un giocatore del suo status abbia tante squadre addosso: Juventus, PSG, Manchester City. Non andrà in qualche campionato esotico, soprattutto perché tra pochi mesi ci sarà l’Europeo e preferisce restare in Europa per continuare ad alti livelli. Sergio Ramos potrebbe arrivare a chiedere fino a 15 milioni di euro a stagione. Insomma, per il Milan la trattativa non è facile, ma Maldini sembra avere le idee chiare.