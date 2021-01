Il futuro di un allenatore potrebbe allontanarsi dall’attuale panchina in Serie A, occhio alle ultime notizie di calciomercato. Il tecnico si avvicina, infatti, all’esonero dopo l’ultima sconfitta

Il futuro di Fabio Liverani sembra sempre più in bilico. L’allenatore, infatti, sembra ormai essere ad un passo dall’esonero, dopo i recenti risultati che sono sportivamente allarmanti. In particolare, il Parma viaggia in Serie A con soli 12 punti in classifica e ha perso quattro partite consecutive. Uno score che prosegue con la brutta sconfitta odierna contro l’Atalanta con il punteggio di 3-0.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, spettro esonero: c’è Spalletti! Subito scambio con l’Inter

Calciomercato, più vicino l’esonero in Serie A: le parole di Liverani

Dopo il duro KO contro l’Atalanta, Liverani si è soffermato ai microfoni di ‘Sky Sport’. Ecco le sue dichiarazioni nel postpartita sulla sconfitta: “Fa parte del calcio: io resto sereno e lavoro tutti i giorni. Sapevo che era un campionato non facile. Dobbiamo lottare per la salvezza. E’ difficile giocare ogni tre giorni con tutti questi infortuni”. Sul rischio esonero dice invece: “Non vado mai al campo pensando che sia l’ultima partita. Il club dovrà fare le sue valutazioni, io posso fare tutto il possibile per mettere in campo una squadra che possa giocare. Sicuramente c’è da fare autocritica, dato che non arrivano i risultati”.