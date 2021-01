Serie A, il programma della 16esima giornata | Le sfide su DAZN

Torna la Serie A con la 16esima giornata che si giocherà tutta nella giornata di oggi, mercoledì 6 gennaio 2020: ecco cosa seguire su DAZN

Da non perdere le sfide di oggi, mercoledì 6 gennaio 2020, su DAZN con il programma completo della 16esima giornata di Serie A. Il campionato italiano regalerà nuovi colpi di scena con partite entusiasmanti da ammirare sui canali DAZN.

Serie A, da non perdere Napoli e Fiorentina su DAZN

A partire dalle 15 sarà possibile seguire Bologna-Udinese e Lazio-Fiorentina, due gare che daranno tanti spunti in vista della zona salvezza e non solo. I biancocelesti vogliono tornare a vincere dopo il pari collezionato in casa del Genoa per non perdere la corsa verso l’Europa.

Infine, alle 18 allo Stadio “Diego Armando Maradona” andrà in scena la sfida Napoli-Spezia con gli azzurri, guidati da Rino Gattuso, obbligati a vincere anche in vista del big-match tra Milan e Juventus. Tre punti per la compagine partenopea saranno più preziosi che mai.

Tre partite della sedicesima giornata di Serie A da seguire attentamente sui canali DAZN con ricchi approfondimenti durante l’Epifania.