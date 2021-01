L’Inter sarà una delle protagoniste della sessione invernale di calciomercato: la società nerazzurra è pronta al colpo in attacco per il vice Lukaku

Basta una sconfitta per far tornare il malumore in casa Inter. La compagine nerazzurra, guidata da Antonio Conte, vuole ambire alla conquista dello Scudetto soprattutto dopo l’eliminazione dalla Champions League. Sul fronte calciomercato la società milanese potrebbe accontentare lo stesso allenatore leccese con un colpo in attacco per il ruolo di vice Lukaku.

Calciomercato Inter, colpo Quagliarella: idea come vice Lukaku

L’Inter potrebbe pensare anche a Fabio Quagliarella, accostato nelle ultime ore alla Juventus. Il suo agente, Beppe Bozzo, ha ottimi rapporti con l’amministratore delegato Beppe Marotta. Al momento i bianconeri restano in pole, ma per Conte sarebbe un’idea suggestiva per il ruolo di vice Lukaku.

In aggiunta, Antonio Conte l’ha allenato già ai tempi della Juventus con lo stesso attaccante originario di Castellammare di Stabia che avrebbe chiesto un contratto di un anno e mezzo, mentre il club bianconero gli ha offerto soltanto sei mesi. La Sampdoria, infine, chiede un milione di euro per lasciarlo partire subito.

I prossimi giorni saranno decisivi per conoscere il futuro di Fabio Quagliarella, pronto anche a terminare la sua carriera in una big d’Italia.