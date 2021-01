Calciomercato Inter, occasione Wijnaldum | Ostacolo Barcellona

L’Inter ha l’occasione di ingaggiare Georginio Wijnaldum dal Liverpool: l’ostacolo principale è rappresentato dal Barcellona

L’Inter è alla ricerca di nuovi colpi per rinforzare la rosa di Antonio Conte. Il centrocampo è da sempre una dei punti di forza delle squadre dell’allenatore nerazzurro. A gennaio è già andato via Nainggolan e potrebbe lasciare anche Christian Eriksen. Diversi sono i profili seguiti da Beppe Marotta, sempre attento alle occasioni da sfruttare, soprattutto a parametro zero, come per esempio un centrocampista del Liverpool.

Inter, colpo Wijnaldum a zero

Uno dei nomi seguiti è proprio Georginio Wijnaldum, in procinto di lasciare il Liverpool. Il centrocampista olandese è in scadenza tra sei mesi, ma non ha intenzione di rinnovare il contratto coi Reds. Al momento, Wijnaldum sta valutando i possibili club in cui approdare. L’11 novembre compirà 31 anni e ha ancora chance di esprimersi ad alti livelli per un po’. L’Inter ci pensa, possibile che avvenga un contatto tra Antonio Conte e il giocatore.

L’ostacolo principale nella trattativa è rappresentato dal Barcellona: Wijnaldum è stato uno dei castigatori dei catalani nel famoso 4-0 di Anfield e, data anche che la grande considerazione di Koeman, è uno degli obiettivi sul mercato. Insomma, per l’Inter ci sarà da battagliare se desidererà effettivamente assicurarsi il centrocampista del Liverpool.