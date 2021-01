Il calciomercato di Milan, Inter e Juventus a giugno può vedere l’assalto a Memphis Depay: è sfida aperta a due top club europei

Da un lato la corsa al vertice, con il Milan che nonostante la sconfitta nel big match contro la Juventus, mantiene la vetta in Serie A; dall’altro il calciomercato che, tra gennaio e giugno, può presentare interessanti occasioni a Juventus, Inter e Milan. In tal senso, rimane vivo l’interesse delle tre italiane per Memphis Depay, in uscita dal Lione: ecco il possibile scenario.

Calciomercato, Depay ‘gratis’: ecco la richiesta

Uno scenario che potrebbe diventare realtà a giugno. Nonostante la possibilità di salutare già nel mercato invernale il Lione, per Memphis Depay in vista della prossima estate c’è già la fila. Diversi i top club pronti ad accogliere l’olandese, in scadenza con i francesi e corteggiato da tempo.

In Italia Depay resta una ghiotta occasione per Milan, Inter e Juventus: le italiane, però, dovranno fare i conti con Barcellona e Liverpool. I catalani restano vigili per la ferma richiesta del tecnico Ronald Koeman, connazionale di Depay e che ha chiesto il suo acquisto sin dalla scorsa estate.

Vivo l’interesse del Liverpool di Klopp che a giugno potrebbe cambiare alcune pedine in attacco. Depay chiede uno stipendio da 6 milioni di euro netti a stagione per firmare con la sua prossima squadra: Inter, Milan e Juventus sono avvisate.