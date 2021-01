La Juventus va alla ricerca di un attaccante low cost per il mercato di gennaio. Oltre ai soliti noti potrebbe spuntare anche un ex Milan

La Juventus ha iniziato con il piede giusto il 2021 con i successi in rapida successione su Udinese prima e Milan poi. In particolare la prestazione di San Siro, al netto dell’emergenza di entrambe le squadre, ha lanciato segnali incoraggianti per il futuro della squadra di Pirlo. Intanto la dirigenza bianconera lavora in sede di calciomercato per regalare al giovane tecnico un nuovo centravanti di scorta per andare a completare il reparto offensivo e sopperire alle eventuali assenze di Morata. Tanti i nomi accostati alla Juve in queste settimane: dal complicatissimo Giroud alle piste italiane e più percorribili Pavoletti e Quagliarella fino anche a Pellè. Dalla Francia però potrebbe spuntare un’ipotesi interessante. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, caccia alla punta: idea Niang

La Juventus va alla ricerca di un attaccante a costi non eccessivi, che abbia già un buon bagaglio di esperienza e che possa integrarsi negli schemi di Pirlo. A questo identikit potrebbe corrispondere anche l’ex Milan, M’Baye Niang, polivalente centravanti franco-senegalese del Rennes che sta vivendo un’annata complicata. Appena un gol in questa stagione con la società transalpina complice qualche piccolo problema fisico e l’agguerrita concorrenza. Niang infatti è partito solamente 5 volte da titolare in Ligue 1 e non è da escludere che con un contratto in scadenza nel 2023 possa anche ipotizzare un ritorno in Serie A dove ha trovato fortune alterne con le maglie di Genoa e Torino oltre che del Milan.

Alla luce della situazione che sta vivendo al Rennes e dei rapporti di mercato che intercorrono tra i francesi e la Juventus dopo l’affare Rugani, l’operazione non è da escludere. Si tratterebbe di una vera occasione per un calciatore nel pieno della maturità dal punto di vista dell’età e che ha un valore di mercato non superiore ai 10/15 milioni di euro trattabili magari anche con la formula del prestito con diritto. Niang dal punto di vista tecnico-tattico inoltre può essere impiegato sia da punta centrale che esterna e quindi si sposerebbe con tutti gli altri interpreti di Pirlo.