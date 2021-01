Juventus, Pellegrini e Frabotta: il post Alex Sandro è in casa

Ottima prestazione di Frabotta contro il Milan: lui e Pellegrini i terzini del presente e futuro della Juventus

Missione compiuta: la Juventus sbanca ‘San Siro’ e, approfittando delle sconfitte di Inter e Napoli, si rilancia in classifica. Grazie al tris rifilato al Milan capolista i bianconeri si sono portati a 7 punti dalla squadra di Pioli e a 6 dall’Inter di Conte con una partita ancora da recuperare. Cristiano Ronaldo e compagni sono così tornati in piena corsa per lo scudetto e tra poco più di una settimana ci sarà la sfida ai nerazzurri. A Milano ha brillato soprattutto Chiesa, ma a stupire in casa bianconera è stato anche Gianluca Frabotta. Il giovane terzino ha giocato con grande personalità e in un paio di occasioni si è anche reso pericoloso sulla fascia sinistra, dimostrandosi all’altezza del big match. Il giocatore, insomma, non ha fatto rimpiangere l’assenza di Alex Sandro. La successione del brasiliano potrebbe essere già in casa con Frabotta e Luca Pellegrini.

Calciomercato Juventus, Pellegrini e Frabotta rinnovano | Ecco il post Alex Sandro

Nonostante i prestiti al Cagliari e al Genoa, il club bianconero punta molto su Luca Pellegrini. La dirigenza ha già rinnovato con l’ex Roma fino al 2025, e ha messo in agenda anche il prolungamento del contratto di Frabotta, come confermato dallo stesso agente del calciatore. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

I due giovani classe 1999 sembrano dunque destinati a comporre la coppia di terzini sinistri della Juve del futuro. Il club bianconero blinda Pellegrini e Frabotta: il post Alex Sandro è già in casa.