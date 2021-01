Quagliarella risponde con un post su Instagram alle recenti voci di mercato: vuole restare alla Sampdoria, niente Juventus

Dopo la vittoria nel big match contro il Milan per 3-1, la Juventus ha recuperato un po’ di terreno in Serie A. Ora i bianconeri sono quarti in classifica a -7 dal primo posto, con una partita in meno da recuperare. La dirigenza, inoltre, continua a seguire molto da vicino il calciomercato, soprattutto per quanto riguarda l’acquisto del vice-Morata. In questo senso, però, non arrivano buone notizie: pare sfumato l’obiettivo Quagliarella, che oggi ha chiarito la sua posizione.

Calciomercato Juventus, Quagliarella rifiuta le avances e resta alla Samp

Calciomercato sempre più nel vivo. Continua la vicenda tra Juventus (in cerca di un attaccante in questa sessione di trasferimenti) e Quagliarella, che arriva probabilmente alla conclusione. L’attaccante della Sampdoria, infatti, ha chiarito le sue intenzioni tramite un post su Instagram riguardo al corteggiamento dei bianconeri.

“Se hai dato tanto e ricevuto ancora di più, se ogni volta senti l’emozione che batte dentro il petto, vuol dire che ci sono legami più forti di tutto, che vanno oltre lusinghieri corteggiamenti, che mettono da parte la cronaca e rispettano la storia. Io penso, vivo e gioco così”.

Chiare le parole del giocatore campano, che non prende in considerazione altre possibili destinazioni, anche molto rilevanti, e giura fedeltà al suo club. Da capire, a questo punto, quale sarà il prossimo obiettivo dei bianconeri per rinforzare il reparto offensivo.

