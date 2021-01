La Juventus è tornata ad essere protagonista con una vittoria importante contro la capolista Milan: ora sguardo al fronte calciomercato

Tre punti preziosi per la Juventus che è tornata così in corsa per lo Scudetto dopo un avvio di stagione non troppo esaltante sotto la gestione Pirlo. Ora il club bianconero penserà a qualche operazione di mercato tra acquisti e cessioni eccellenti per l’immediato presente ed anche in vista della prossima stagione.

Calciomercato Juventus, proposta folle di Mendes per Ronaldo

Cristiano Ronaldo non è apparso in splendida forma nel big match contro il Milan: il suo arrivo a Torino era proiettato per puntare, senza ombra di dubbio, alla Champions League, ma finora la “Coppa dalle grandi orecchie” non è ancora arrivata. E così il suo noto agente, Jorge Mendes, potrebbe offrirlo nuovamente al Paris Saint-Germain, che avrebbe intenzione di costruire una squadra di livello mondiale.

Il campione portoghese ha un contratto con il club bianconero fino al 2022 con un ingaggio da 31 milioni annui: così la Juventus potrebbe chiedere 50-60 milioni per la sua cessione. Il suo futuro potrebbe essere altrove per concludere nel migliore dei modi la sua carriera ricca di successi.

I prossimi mesi saranno così decisivi in tal senso per capire la destinazione di Cristiano Ronaldo.