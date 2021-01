Il Milan continua a guardare in Francia per cercare rinforzi, ma un centrocampista messo nel mirino è vicino a sfumare: va in Germania

Arriva la prima sconfitta in Serie A della stagione per il Milan, che esce sconfitto dal big match contro la Juventus per 1-3. Per quanto riguarda il calciomercato invernale invece i rossoneri continuano ad avere il mirino puntato in Francia, dove ci sono diversi talenti in lista. Uno di questi però sembrerebbe vicino a sfumare, trovando l’accordo con un club tedesco.

Calciomercato Milan, si allontana Kone: accordo col Borussia Moenchengladbach

Un mese di fuoco per i club europei quello di gennaio, dove oltre ai tanti impegni tra campionato e coppe, bisognerà cercare di rinforzare le rose con nuovi innesti. In casa Milan per rinforzare il centrocampo si puntava il mirino in Francia, precisamente al Tolosa, dove nella lista dei giocatori che interessano c’è anche Kouadio Kone.

Il centrocampista classe 2001 era finito nel mirino dei rossoneri grazie alle sue doti fisiche e tecniche, ma il suo futuro sembrerebbe essere lontano dall’Italia. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Le 10 Sport, il club francese avrebbe raggiunto un accordo per il trasferimento di Kone al Borussia Moenchengladbach. Questo naturalmente farebbe saltare i piani del Milan, che dovrebbe guardare altrove.