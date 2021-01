Il Real Madrid potrebbe cambiare i suoi piani dopo aver assistito alle prestazioni dei due calciatori in Italia. Zinedine Zidane dà indicazioni chiare alla società: ecco gli ultimi aggiornamenti

La gestione del Real Madrid da parte dei talenti a disposizione è molto discussa a livello internazionale. Nelle ultime ore, il focus è finito su due calciatori che si stanno mettendo particolarmente in evidenza in Italia con le maglie di Milan e Roma. Stiamo parlando di Brahim Diaz e Borja Mayoral. Scopriamo le ultime novità sul futuro dei due calciatori e quali potrebbero essere le prospettive.

Calciomercato, il piano del Real Madrid per Brahim Diaz e Borja Mayoral: Zidane attento

Il futuro di Brahim Diaz e Borja Mayoral potrebbe essere di nuovo in maglia Blancos nei prossimi mesi. Secondo quanto riporta ‘don balon’, infatti, i due calciatori avrebbero impressionato Zinedine Zidane e la dirigenza del club spagnolo. Per questo motivo, sarebbero pronti a riportarli in Spagna dopo averli visti all’opera in Serie A. L’attaccane è arrivato a Roma in prestito biennale con diritto di riscatto fissato a 15 milioni per il 2021 e a 20 milioni per il 2022. Diaz, invece, è arrivato a Milano in prestito secco. Vedremo se il nuovo piano di Zidane si concretizzerà presto.