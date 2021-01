Il Milan oltre a perdere la partita contro la Juventus nel giro di meno di 24 ore perde anche un uomo importante: salta il Torino

In casa Milan il periodo positivo sembrerebbe essere finito. Ieri è arrivata la sconfitta contro la Juventus, che fa tornare i bianconeri a sperare in una grande rimonta scudetto e ferma l’imbattibilità dei rossoneri in campionato. Mentre oggi le brutte notizie arrivano dall’infermeria. Infatti a seguito di uno scontro di gioco di ieri sera, Hakan Calhanoglu ha accusato dei problemi alla caviglia, che continua ad essere gonfia anche oggi. Questo dunque tira fuori il turco dalla lista dei convocati contro il Torino. Un’assenza che va ad aggiungersi a quelle già note di Ibrahimovic, Bennacer, Saelemaekers, Gabbia, Rebic e Krunic.

