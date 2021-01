L’Inter pensa a una nuova mossa di calciomercato da attuare in caso di addio di Perisic: Conte non è d’accordo

Il 2021 non è iniziato nel migliore dei modi per l’Inter, che dopo aver raggiunto l’ottava vittoria consecutiva nella gara contro il Crotone è crollata tre giorni dopo al “Marassi” di Genoa contro la Sampdoria perdendo per 2-1. La compagine allenata da Antonio Conte però ha ancora sotto mano l’obiettivo scudetto.

Grazie alla sconfitta del Milan contro la Juventus, infatti, i nerazzurri sono ancora a un solo punto di distacco dai rossoneri e pertanto tutto è ancora possibile da qui alla fine del campionato. Scudetto e Coppa Italia sono gli unici obiettivi rimasti e Lukaku e compagni non possono fallire per salvare la stagione.

Calciomercato Inter, Perisic delude: può salutare. Al suo posto Dimarco o Dalbert

La società intanto non smette di lavorare sul calciomercato e pensa a qualche ritocco da effettuare per provare a modificare la rosa e aggiungere ciò che manca. In particolare potrebbe esserci l’addio di Ivan Perisic, che sta deludendo in questi primi mesi.

Se l’Inter dovesse riuscire a cedere il croato, non ci sarebbero comunque spese folli in entrata. Infatti l’obiettivo sembrerebbe quello di rimpiazzarlo con un rientro dal prestito per avere giocatori senza spendere nulla. Nel mirino dunque potrebbero esserci Dimarco o Dalbert.

Questa decisione però non sembrerebbe accontentare Antonio Conte che vorrebbe elementi più importanti per la fascia e non ha intenzione di accontentarsi.