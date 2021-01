La Juventus continua ad essere sempre attenta alle occasioni di mercato e mette nel mirino un bomber: il rinnovo non arriva ed apre all’addio

Il calciomercato ha aperto le porte da pochi giorni e le trattative iniziano già ad infuocarsi anche per quanto riguarda le possibili occasioni a parametro zero della prossima estate. Un bomber argentino di grande livello attende il rinnovo del contratto con il proprio club, che al momento ancora non è arrivato. La Juventus drizza le antenne perché l’attaccante apre alla cessione.

Calciomercato Juventus, Aguero disposto a partire: ma occhio alla concorrenza

Il prossimo luglio potrebbe arrivare una vera e propria rivoluzione nel mondo del calcio, con moltissimi top player che rischiano di andare in scadenza di contratto e liberarsi a parametro zero. Uno di questi è Sergio Aguero, bomber del Manchester City che a luglio vedrà scadere il proprio contratto. Proprio per questo motivo l’argentino non starebbe escludendo nessuna soluzione per il suo futuro.

Infatti secondo quanto riportato dal giornalista Jose Alvarez nella trasmissione ‘El Chiringuito’, Aguero avrebbe aperto le porte all’addio ai ‘Citizens’ visto che fino ad ora il club inglese non gli avrebbe ancora proposto alcuna soluzione per il rinnovo. Tra i club interessati c’è la Juventus, ma non solo. Infatti anche Barcellona e PSG sono attente alla situazione, sperando di arrivare all’acquisto del bomber argentino.