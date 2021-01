La Juventus è alla costante ricerca di un vice di Alvaro Morata: suggestione Muriel, scambio con Kulusevski

L’obiettivo della Juventus in sede di mercato è quello di acquistare un attaccante, in grado di sostituire a dovere Alvaro Morata. Il club bianconero stanno valutando diversi profili, ma la profondità della rosa di Pirlo potrebbe favorire diversi scambi, anche con i club di Serie A. L’ultima suggestione è infatti quello di uno scambio tra la Juve e l’Atalanta per Luis Muriel. Il colombiano sorprende ogni partita per le sue abilità da prima punta e per i bianconeri potrebbe essere una soluzione.

Juventus, scambio con l’Atalanta: Kulusevski per Muriel

Uno dei calciatori che farebbe al caso dell’Atalanta è Dejan Kulusevski: si tratterebbe di un ritorno a Bergamo, visto la Juve lo ha acquistato proprio dal club allenato da Gasperini l’estate scorsa. L’allenatore dei bergamaschi con il colpo Kulusevski sostituirebbe degnamente il Papu Gomez. Risolti i problemi tra Gasperini e lo svedese, che avrebbe più possibilità di mettersi in mostra da qui fino a fine stagione. Uno scambio di prestiti, perché la Juventus punta molto su Kulusevski.

Un’ipotesi molto difficile da concretizzare, ma può essere un’idea al vaglio delle due società. Muriel sarebbe un sostituto di lusso per Morata per puntare anche alla Champions League oltre alla rimonta in Serie A. Con Kulusevski all’Atalanta, Gasperini promuoverebbe Lammers come vice Zapata.